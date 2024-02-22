Жена Газманова показала фото без макияжа и фильтров

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Марина Газманова – эффектная, красивая женщина, выглядящая намного моложе своего паспортного возраста. Она показала подписчикам своего блога настоящее фото, не обработанное фильтрами и не накрашенное. Кадр был сделан на океанском берегу.
На этом снимке супруга исполнителя хита "Эскадрон" выглядит просто отлично. Такой цветущий вид Марина тщательно поддерживает. В ее расписании – йога, танцы, пешие прогулки. Кроме того, она – адепт правильного питания, а что касается спорта, то берет пример с мужа, с юности дружащего с активностью. Просто ищет такой вид физической нагрузки, который был бы по душе лично ей.
Напомним, Олег Газманов встретил свою любимую совсем юной, но они не могли быть вместе: певец состоял в браке и воспитывал сына Родиона, а будущей Марине Газмановой было всего 18 лет. Роман у них был, но быстро распался. Девушка вышла замуж за брата Сергея Мавроди, недоброй памяти создателя МММ, ставшего отцом ее первенца. Марина и Олег отправились в ЗАГС летом 2003 года, а уже в декабре у них родилась общая дочь Марианна. Сыну жены Газманов дал свою фамилию.
Ранее мы приводили слова Олега Газманова, идеолога проекта "Голос. дети" о том, в чем суть проекта и для чего он организован. Также певец поделился историей создания хита "Люси", исполненного когда-то его сыном Родионом.
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