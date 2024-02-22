Брежнева обратилась к Константину Меладзе с концертной сцены после развода

Певица рассказала, как относится к бывшему супругу

Длительное время в Сети пережевывали слухи о разводе Константина Меладзе с Верой Брежневой. Наконец, осенью 2023 года певица сама объявила, что все кончено. С тех пор оставалось только гадать, на какой ноте произошло расставание.

Однако недавно Вера обратилась к бывшему супругу со сцены, тепло поблагодарив его за возможность исполнять написанные для нее песни. Брежнева считает Константина важным человеком в своей жизни – и не скрывает, что именно ему принадлежит авторство большинства ее песен.

"Хочется сказать огромное спасибо важному человеку...", – обратилась к бывшему Вера, выступая на сцене.



Сейчас Вера, по информации журналистов, живет проездами из страны в страну. Часто появляется в теплой и солнечной Испании, наведывается в Латвию и временами гостит у старшей дочери, которая проживает в Штатах. А в настоящее время гастролирует с туром по бывшим советским республикам. Хотя без проблем не обошлось – выступление Веры в Киргизии, запланированное на февраль, вдруг отменили.