Том Круз расстался с российской светской львицей Эльсиной Хайровой

Том Круз бросил российскую светскую львицу: что случилось
Том Круз. Фото: Pool/Keystone Press Agency /globallookpress.com
Голливудский актер разорвал отношения с бывшей моделью

Роман между звездой Голливуда, одним из признанных красавцев американской киноиндустрии Томом Крузом и бывшей русской моделью Эльсиной Хайровой, подошел к концу.

Пара рассталась по инициативе самого Тома Круза, однако, похоже, 61-летний артист и 36-летняя экс-звезда фэшн-индустрии разошлись без скандала и намерены оставаться хорошими друзьями. Впрочем, не исключено, что такой прагматичный подход к разрыву обусловлен куда как более прозаичными причинами: и Том Круз, и Эльсина Хайрова живут в одном городе – Лондоне. Более того, они – соседи по многоквартирному дому.

Источник издания Sun уверяет, что роман между Хайровой и звездой фильма "Дневники вампира" просто иссяк, однако было бы неловко, если бы после скандала или иных разборок бывшие возлюбленные продолжали бы встречаться в лифтах или около подъезда.

Напомним, о романе этой яркой пары впервые заговорили в декабре 2023 года. Daily Mail писало об их совместном появлении на вечеринке. Позже стали говорить, что они познакомились в доме самого Круза на эксклюзивной чайной вечеринке, которую традиционно устраивал актер в своем пентхаузе.

Ранее "Утро.ру" писали, что окружение Круза и светской львицы Хайровой подтвердило их отношения накануне Дня влюбленных.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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