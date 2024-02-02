Тарасова сделала громкое признание о романе с Меладзе

Тарасова сделала громкое признание о романе с Меладзе
София Тарасова. Фото: кадр из youtube
Артистка прервала череду слухов

Развод Константина Меладзе и Веры Брежневой прогремел не так давно. Причиной расставания супругов назвали молодую фаворитку продюсера, бывшую участницу "ВИА Гры" Софию Тарасову. Артистка решила расставить все точки над i и объяснить, что же на самом деле связывает их с продюсером.

В данный момент проект "ВИА Гра" в отпуске и пока под вопросом, когда группа снова начнет выступать и в каком составе. Пока же обсуждают личную жизнь артистов, развод продюсера группы и новеньких участниц. В частности, якобы любовницу Меладзе Софию Тарасову, из-за которой он развелся. Некоторые при этом считают, что Брежневой поделом, ведь когда-то она тоже увела Константина из семьи.

В интервью на YouTube-канале Тарасова четко сказала, что ничего, кроме музыки, ее с Меладзе не связывает. Просто они выпустили песню для другого проекта и обнародовали ее. Сразу же пошли слухи, что если солистка группы записала композицию с Константином Меладзе, значит и будущее "ВИА Гры" туманно.

Что касается личных отношений, Тарасова заверила, что Константин для нее – учитель и партнер по работе, но большего их не связывает.

"Для меня он – талантливый и гениальный композитор", – сделала она громкое признание.

Тарасова возмутилась, что многие люди уверены: путь к успеху на эстраде лежит через кошелек или постель. И сотни пользователей Сети всерьез уверены, что юная артистка разрушила семью продюсера. Тогда как на самом деле у Софии есть парень и они часто выкладывают совместные фото и видео. Однако сторонники теории ее романа с Меладзе общему контенту пары не верят.

Девушка пытается не обращать внимания на хейт и даже старается не читать комментарии о себе и продюсере. Пока "ВИА Гра" на паузе, Тарасова занята собственным творчеством, но надеется, что группа вновь выйдет на эстрадную сцену, ведь у коллектива масса планов и интересных идей.

Ранее мы писали, что бывшего мужа Веры Брежневой объявили в розыск на Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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