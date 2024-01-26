Бывшего мужа Брежневой объявили в розыск на Украине

У него серьезные проблемы с законом

После побега из России жизнь Веры Брежневой не блещет красками. Сначала она развелась с мужем Константином Меладзе, а теперь стало известно, что первый супруг Михаил Киперман может отправиться в тюрьму на 12 лет.

Продюсера объявили в розыск за махинации на Украине. Сообщается, что его подозревают в краже электрической энергии, продаже ресурса и хищении средств. Ущерб, нанесенный 48-летним бизнесменом, оценили в 716 миллионов гривен, или более полутора миллиардов рублей. Финансы Михаил перевел на свои счета за рубежом.

Впрочем, сам Киперман Украину давно оставил в прошлом. Еще в феврале 2022 года он улизнул в Швейцарию, предоставив справку о своей якобы инвалидности.

Брежнева и Киперман поженились в 2000-х годах. Экс-солистка группы "ВИА Гра" родила продюсеру дочь, которую они назвали Сарой. Их брак продержался около шести лет, затем супруги развелись.

Впрочем, ходят слухи, что Вера не была верна Киперману. Так, Виктория Боня поделилась со всеми подробностями сексуальной жизни украинской певицы Брежневой. Она рассказала, что исполнительница на рассвете карьеры была не против заработать своим телом и раскрыла сумму, за которую Брежнева предоставляла интимные услуги.