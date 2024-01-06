Развод подкосил: Брежнева испугала поклонников изменениями во внешности

Похоже, экс-супруга Константина Меладзе так и не смогла смириться с тем, что они больше не вместе

В прошлом году стало известно, что Константин Меладзе и Вера Брежнева развелись. Бывшая звезда "ВИА Гры" уехала на Украину и пытается строить карьеру в столице. Однако, похоже, развод для нее не прошел даром: выглядит певица, мягко говоря, не очень.

Брежнева пробует покорить украинскую сцену и параллельно зарабатывает коучингом. С трудом справившаяся с депрессией после развода знаменитость обещает научить желающих секретам успеха и личностного роста. Но, похоже, в данном случае действует поговорка про сапожника без сапог: сама Вера выглядит не лучшим образом, на что обратили внимание пользователи Сети. Некогда эффектная, яркая, сексуальная женщина сейчас похожа на замученную и осунувшуюся домохозяйку. В своем личном блоге она выложила фотографию, на которой бледный вид явно говорит о проблемах.

Сама певица жалуется на перепады давления. Но некоторые подписчики этому не верят, считая, что Брежнева до сих пор не оправилась после развода. Восемь лет брака забыть и отпустить не так-то легко. Да и музыкальная карьера пока не задалась. Осенью певица похвасталась, что записан альбом на украинском, но из новогоднего эфира украинского телеканала звезда вылетела, как пробка из бутылки шампанского. Похоже, ей не простили работы в России.

Правда, рвать все связи с нашей страной бывшая солистка "ВИА Гры" не готова – не так давно она объявила, что согласна выступать на корпоративах за пять миллионов рублей. Солидный гонорар даже поможет ей вспомнить русский язык. Пока, правда, неизвестно, были ли заказчики на праздники.

Ранее мы писали, что астролог предсказывает бывшим супругам перемены к лучшему в этом году. Самой Вере Брежневой пророчат любовь и внимание сразу от нескольких мужчин.

