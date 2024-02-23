Олег Газманов заявил о желании встретиться со Сталиным

Певец рассказал, что ему интересно было бы поговорить с историческими личностями

Олег Газманов признался в интервью проекту "Тасс.Дети", что очень хотел бы пообщаться с главой советского государства Иосифом Сталиным, поскольку это одна из интереснейших исторических персон.

Артист считает, что кадровая политика советского лидера во многом определила победу нашей страны в Великой Отечественной войне. Кроме того, Газманов отметил, что если бы существовала возможность общаться с прошлым, то еще ему очень хотелось бы побеседовать о разных вещах с маршалом Победы, Георгием Жуковым, а также с легендарным героем, о котором написал книгу Борис Полевой и был снят фильм – Алексеем Маресьевым.



"Конечно, было бы интересно поговорить с таким человеком, чтобы понять силу духа, которая не дала ему умереть", – отметил певец.

Исполнитель хита "Офицеры" подчеркнул, что если человек борется за себя, то это не сильно способствует достижению цели. А вот если за страну, то можно преодолеть все в самых невыносимых условиях. В качестве примера он назвал Зою Космодемьянскую, чей беспримерный подвиг много лет служит нравственным ориентиром для юных патриотов.

Ранее "Утро.ру" писали, что идеолог и художественный руководитель проекта "Голос.Дети" Олег Газманов подробно рассказал, для чего создавалась программа и в чем ее настоящий смысл.

