Попавшая за решетку жена Кузьмина рассказала о подлом предательстве супруга

Недавно Наталья Кузьмина угодила за решетку из-за необычной "фотосессии"

Примерный семьянин, которым всегда казался Александр Кузьмин, показал себя с другой стороны. Долгие года музыкант живет с женщиной моложе себя, и все у них было замечательно. Но недавно Наталья Кузьмина угодила за решетку на 10 суток, и Александр пустился во все тяжкие: на звонки супруги не отвечает и тратит деньги с ее карты.

"Мне приходят отчеты на телефон о списании денег. Я написала ему, чтобы он этого не делал, так как у меня предстоит поездка за границу, но ответа не получила", — поделилась расстроенная супруга исполнителя.

По словам девушки, Кузьмин ни разу не удосужился узнать, где шестые сутки находится его жена. После этого брак дал трещину, заявила Наталья. Теперь она не исключает того, что после освобождения ей придется развестись с артистом. Супруга Кузьмина отметила, что друзья советовали ей сделать это давно.

Впрочем, сейчас Наталью в первую очередь беспокоит судьба питомца. В квартире, в которой теперь развлекается Кузьмин, остался любимец девушки – чихуа-хуа.

Напомним, на прошлой неделе Наталья Кузьмина получила 10 суток ареста. Причиной стало то, что супруга исполнителя катала на кабриолете обнаженную девушку. Сама Наталья заявила, что пассажирка самостоятельно разделась и попросила устроить фотосессию в бикини.

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