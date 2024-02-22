Ивлеевой подобрали подходящую работу в Донбассе

Блогер внезапно решила посетить многострадальный регион

После грандиозного скандала из-за устроенной блогером Анастасией Ивлеевой "голой вечеринки" многие ее участники лишились выгодных контрактов, концертов и эфиров на телевидении. Артисты судорожно ищут способ искупить вину. Многие неожиданно решили проявить патриотизм и посетить многострадальный Донбасс.



Среди таких раскаявшихся знаменитостей оказалась и организатор вертепа Ивлеева. Многие весьма скептически относятся к ее внезапному желанию побывать в Донецкой Народной Республике. Впрочем, для артистки уже подобрали достойную работу.



О том, что Ивлеева в скором времени планирует побывать в Донецке, сообщил экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. А вот священнослужитель РПЦ Донецка иеромонах Феофан считает, что подходящим для Анастасии занятием в многострадальном городе будет работа в военном госпитале. Он предложил телеведущей потрудиться медсестрой или санитаркой. Так извинения артистки будут выглядеть более убедительно.

"Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок", – подчеркнул монах.

К слову, ранее путь к прощению предложили другой гостье вечеринки Ксении Собчак. Ей посоветовали воспользоваться примером очень "богатой еврейской блудницы".

