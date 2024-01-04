Раскрыта страна, куда сбежит Ивлеева из России

Блогер уедет в ближайшее время

Скандал с вечеринкой сильно ударил по Анастасии Ивлеевой. Знаменитость сперва просто хотела получить легкой популярности на событии, но все пошло не так, как ожидалось. В итоге теперь она продумывает план, как сбежать из России.

Ивлеева на фоне всего лишилась не только друзей в шоу-бизнесе, но и работы. Несколько крупных рекламодателей в одностороннем порядке разорвали с ней контракты, а в светской тусовке ее стараются избегать, опасаясь неприятных последствий.

Звезда очень тяжело переносит все потрясения, ее знакомые поговаривают, что сейчас из-за стресса ее вес упал до 45 килограмм, у нее подозревают нервную анорексию.

Где сейчас находится Анастасия Ивлеева неизвестно. На связь со своими поклонниками она не выходила уже больше недели – с момента публикации видео с извинениями. Источники утверждают, что она намеревается бежать из страны и раскрыли, куда именно. По их словам, она намеревается остановиться в ОАЭ. Там ведущая останется до тех пор, пока шумиха вокруг ее персоны не утихнет.

"Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев", – говорят осведомители.

Сейчас в Эмиратах находятся и другие сбежавшие из России знаменитости, с которыми Ивлеева хорошо знакома. Поэтому одна на чужбине она не останется.