54-летняя Анжелика Агурбаш сообщила, что выходит замуж

Знаменитость удивила поклонников

Популярная в нашей стране певица Анжелика Агурбаш вновь готовится к свадьбе – этим летом в ее жизни произойдет важное событие. После непростого опыта в личной жизни звезда решила снова выйти замуж, подчеркнув, что этот третий по счету брак станет для нее самым зрелым и обдуманным.

Имя будущего супруга артистка пока предпочитает не называть, так же как и не торопится раскрывать место главной церемонии. Известно лишь, что празднование пройдет в двух городах, в том числе в Москве.

Ради этого нового этапа знаменитость решила временно сменить регион проживания. По ее словам, это осознанное решение, продиктованное уверенностью в чувствах. Такой информацией делится женский журнал "Клео.ру".

Анжелика признается, что внешняя сторона торжества для нее не важна. Свадебные кольца, платье и банкет – это не самое главное, а всего лишь фон для счастливого этапа в личной жизни. Тем не менее наряд для церемонии уже выбран и примерен. Но, как говорит сама певица, важнее всего – это то, что она наконец-то повстречала своего человека.

К слову, ранее стало известно о тайной свадьбе певца Алексея Воробьева.