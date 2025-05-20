Умерла известная советская актриса Игнатенко

Умерла известная советская актриса: украинскую звезду любили в России
Фото: www.unsplash.com
Земной путь знаменитости оборвался на 83-м году

Ушла из жизни заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко – ей было 82 года. О трагическом событии сообщили в Киевском театре юного зрителя на Липках, где она служила более полувека. Знаменитость была хорошо известна российскому зрителю по популярным телесериалам.

Точная причина смерти не называется. Известно, что прощание с актрисой состоялось накануне, 19 мая.

Будущая артистка родилась в украинской столице, там же получила театральное образование и с 1970 года была актрисой ТЮЗа на Липках. Коллеги вспоминают ее как мастера перевоплощения, чьи работы становились настоящим праздником для зрителей любого возраста.

В кино ныне покойная звезда дебютировала в киноленте "Ты только не плачь". Позже снялась в проектах "Шулер", "Поддубный", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара-5" и других популярных картинах.

Также артистка занималась озвучкой и была востребована в дубляже. Ее голос был знаком миллионам.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного Юрия Григоровича. Для культурного мира это огромная потеря.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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