Умерла известная советская актриса Игнатенко

Земной путь знаменитости оборвался на 83-м году

Ушла из жизни заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко – ей было 82 года. О трагическом событии сообщили в Киевском театре юного зрителя на Липках, где она служила более полувека. Знаменитость была хорошо известна российскому зрителю по популярным телесериалам.

Точная причина смерти не называется. Известно, что прощание с актрисой состоялось накануне, 19 мая.

Будущая артистка родилась в украинской столице, там же получила театральное образование и с 1970 года была актрисой ТЮЗа на Липках. Коллеги вспоминают ее как мастера перевоплощения, чьи работы становились настоящим праздником для зрителей любого возраста.

В кино ныне покойная звезда дебютировала в киноленте "Ты только не плачь". Позже снялась в проектах "Шулер", "Поддубный", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара-5" и других популярных картинах.

Также артистка занималась озвучкой и была востребована в дубляже. Ее голос был знаком миллионам.

К слову, ранее стало известно о смерти легендарного Юрия Григоровича. Для культурного мира это огромная потеря.