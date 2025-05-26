Суд приговорил актера Хабарова из сериала "След" к 9 годам за фейки об армии РФ

Артист показал свое истинное лицо

Столичные судебные эксперты вынесли решение по делу артиста Андрея Хабарова, известного по ярким эпизодическим образам в отечественных телепроектах. Его признали виновным по статьям, касающимся распространения лживых данных о российской армии и разжигания ненавистнических настроений.

Как сообщили в пресс-центре одного из судебных участков столицы, звезде нашумевшего в свое время проекта "След" назначено наказание в виде 9 лет за решеткой. Приговор вынесен заочно, поскольку фигурант находится за пределами нашей страны.

Срок отбывания наказания начнет считаться либо с момента его задержания в стране, либо с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации. Ранее артист был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Помимо "Следа", он снимался в других российских проектах, однако исполнял преимущественно второстепенные роли.

К слову, ранее другая сбежавшая из РФ знаменитость Татьяна Лазарева* рассказала о большой неприятности, которая постигла ее на землях Испании. Артистка пожаловалась на ужасный случай, который произошел, когда она вместе с младшей наследницей Антониной отправилась в аэропорт.

*признана в РФ иностранным агентом и выключена в список экстремистов и террористов