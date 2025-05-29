Певица МакSим рассказала о том, что увидела в коме

Девушка была на грани жизни и смерти

Знаменитая российская исполнительница Марина Абросимова, известная как МакSим, откровенно рассказала о жутком моменте, когда она балансировала между жизнью и смертью из-за осложнений болезни. В коме звезда провела два месяца, и врачи тогда буквально вырвали ее с того света. Но, по словам певицы, даже там, "на грани", она не чувствовала страха.

МакSим вспоминает: все происходящее казалось ей продолжением жизни, она не испытывала ни боли, ни паники. В какой-то момент к ней подошли странные люди, одетые в пальто. Они, по словам знаменитости, неожиданно сказали ей: "С тобой еще хотят проститься". Затем прозвучала просьба: "Пообещай, что как только попрощаешься, вернешься". И она дала это обещание. Теперь артистка говорит об этом с дрожью в голосе. Мистический опыт во многом стал для нее поворотным.

Ранее, в 2023 году, МакSим призналась, что борется с алкогольной зависимостью, девушка даже проходила лечение в клинике. После тяжелого этапа она вернулась к нормальной жизни с новыми силами и готова делиться своим опытом.

К слову, недавно певица похвасталась роскошной фигурой.