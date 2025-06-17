Елена Ваенга отказалась выступать в Кремле из-за болезни

Елена Ваенга внезапно отказалась выступать в Кремле
Елена Ваенга. Фото: соцсети
Звезда сделала заявление

Популярная российская исполнительница Елена Ваенга объявила о внезапной отмене концерта в Кремле, который был запланирован на 22 июня. Как оказалось, причиной такого печального для фанатов решения стало резкое ухудшение самочувствия. Об этом артистка рассказала в личном видеообращении, опубликованном на просторах интернет-пространства.

Любимица публики пояснила, что страдает от фарингита и ларингита и нуждается в квалифицированной помощи медиков. По ее словам, физически она чувствует себя нормально, но говорить и петь не может совсем – голос пропал полностью.

Артистка извинилась перед поклонниками и подчеркнула, что горло всегда было ее "слабым местом" – стоит ей немного простудиться, как первым страдает именно голос. Звезда с печалью добавила, что подобная ситуация уже случалась полгода назад.

Исполнительница выразила сожаление по поводу вынужденной отмены выступления, но напомнила, что здоровье всегда важнее. Подписчики поддержали певицу в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления.

К слову, недавно на концерте Ваенги произошла жуткая трагедия.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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