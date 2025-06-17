Елена Ваенга отказалась выступать в Кремле из-за болезни

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярная российская исполнительница Елена Ваенга объявила о внезапной отмене концерта в Кремле, который был запланирован на 22 июня. Как оказалось, причиной такого печального для фанатов решения стало резкое ухудшение самочувствия. Об этом артистка рассказала в личном видеообращении, опубликованном на просторах интернет-пространства.
Любимица публики пояснила, что страдает от фарингита и ларингита и нуждается в квалифицированной помощи медиков. По ее словам, физически она чувствует себя нормально, но говорить и петь не может совсем – голос пропал полностью.
Артистка извинилась перед поклонниками и подчеркнула, что горло всегда было ее "слабым местом" – стоит ей немного простудиться, как первым страдает именно голос. Звезда с печалью добавила, что подобная ситуация уже случалась полгода назад.
Исполнительница выразила сожаление по поводу вынужденной отмены выступления, но напомнила, что здоровье всегда важнее. Подписчики поддержали певицу в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления.
К слову, недавно на концерте Ваенги произошла жуткая трагедия.
Украина намерена использовать чужие проблемы в своих интересах
Парламентария в неизвестном направлении увезли правоохранители