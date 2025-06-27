Борисова включили в состав Американской киноакадемии

Знаменитость продолжает штурмовать Запад

Российский актер Юрий Борисов попал в состав Американской киноакадемии – туда включают известных деятелей киноотрасли, которые выбирают победителей премии "Оскар". В этом году в список включили около 534 человек из различных профессий: актеров, аниматоров, операторов, режиссеров, сценаристов, костюмеров и других.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", возможность влиять на голосование Борисов получил благодаря своей работе в нашумевшем фильме "Анора", собравшему в этом году несколько главных премий на "Оскаре", в том числе за лучшую картину. Российский артист был номинирован на "Лучшую роль второго плана".

Также в список Американской киноакадемии в этом году попали его коллеги по "Аноре" Майки Мэдисон, исполнившая главную роль в фильме, оператор картины Дрю Дэниелс и продюсер Алекс Коко. Среди других популярных артистов членами стали Киран Калкин, Адам Пирсон, Джереми Стронг, певица Ариана Гранде.

Напомним, сейчас Юрий Борисов активно штурмует Голливуд. Он подписал контракт с известным актерским агентством, а также получил главную роль в фильме британского режиссера.