Глызин рассказал, что видел Долину доброй лишь пару раз в жизни

Знаменитость решил поддержать исполнительницу

Скандал вокруг заявления Виктора Дробыша по поводу Ларисы Долиной не утихает. Теперь его прокомментировал певец Алексей Глызин, который встал на сторону певицы. Он отметил, что у нее есть право критиковать других артистов за вокал, поскольку она является педагогом и к ней действительно прислушиваются.

Напомним, ранее Дробыш указал, что Долина постоянно самоутверждается за счет своих коллег и студентов, критикуя их вокальные навыки. Это он сказал вскоре после того, как артистка прилюдно отчитала Диму Билана.

По мнению Глызина, продюсеру лучше следить за своей жизнью, а не тем, что говорит и делает Долина. Он полагает, что Виктор должен оставить все свои осуждения при себе.

При этом певец подтвердил, что у артистки действительно непростой характер – она бывает резкой и жесткой. Хотя пару раз в жизни он все же видел ее в добром расположении духа.

"Если кого-то не устраивает – пусть ее увольняют, расстреляют", – подытожил Глызин.

До этого поведение Ларисы Долиной раскритиковала бывшая возлюбленная Гуфа.