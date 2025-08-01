Глызин рассказал, что видел Долину доброй лишь пару раз в жизни

"Пусть ее расстреляют": Глызин сделал неожиданное признание о Долиной
Фото: АГН "Москва"
Знаменитость решил поддержать исполнительницу

Скандал вокруг заявления Виктора Дробыша по поводу Ларисы Долиной не утихает. Теперь его прокомментировал певец Алексей Глызин, который встал на сторону певицы. Он отметил, что у нее есть право критиковать других артистов за вокал, поскольку она является педагогом и к ней действительно прислушиваются.

Напомним, ранее Дробыш указал, что Долина постоянно самоутверждается за счет своих коллег и студентов, критикуя их вокальные навыки. Это он сказал вскоре после того, как артистка прилюдно отчитала Диму Билана.

По мнению Глызина, продюсеру лучше следить за своей жизнью, а не тем, что говорит и делает Долина. Он полагает, что Виктор должен оставить все свои осуждения при себе.

При этом певец подтвердил, что у артистки действительно непростой характер – она бывает резкой и жесткой. Хотя пару раз в жизни он все же видел ее в добром расположении духа.

"Если кого-то не устраивает – пусть ее увольняют, расстреляют", – подытожил Глызин.

До этого поведение Ларисы Долиной раскритиковала бывшая возлюбленная Гуфа.

Источник: Абзац

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