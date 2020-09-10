Скончался экс-чемпион мира по боксу в среднем весе

Призера Олимпиады-1972 не стало на 70-м году жизни

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, британец Алан Минтер скончался в 69-летнем возрасте. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым экс-спортсмен боролся на протяжении длительного периода времени.

Смерть Минтера наступила в среду, 9 сентября, сообщает Комитет бокса Великобритании.

Минтер приобрел мировую известность после того, как занял третье место на мюнхенской Олимпиаде-1972. Он окончил професиональную карьеру в 1981 году, одержав 39 побед, 23 из которых были нокаутом. Потерпел девять поражений, сообщает SkySports.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что мастер спорта СССР по легкой атлетике Александр Аксинин ушел из жизни. Эту новость сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Егор МАЛКОВ

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