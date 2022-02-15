Информация поступила от ОКР

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева решила воздержаться от участия в пресс-конференции, посвященной итогам короткой программы на пекинской олимпиаде. Об этом стало известно сегодня, 15 февраля.

Как отмечает источник, информация была доведена до журналистов присутствующим на мероприятии модератором. Ведущий указал, что самим спортсменам лично выступать перед журналистами вовсе не обязательно. Все вопросы по поводу выступления Камилы модератор попросил адресовать тренерскому штабу российской команды.

Отдельные источники же утверждают, ссылаясь на Олимпийский комитет России, что спортсменка себя неважно чувствует. В пресс-службе ОКР уточнили, что девушке поплохело, когда она подошла к раздевалке.

В настоящее время 15-летняя звезда занимает лидирующую позицию по итогам короткой программы, которая состоялась во вторник. Спортсменка сорвала тройной аксель, однако смогла чисто выполнить все остальные элементы, получив 82,16 балла. За ней следует Анна Щербакова – ей жюри выставили 80,20 балла. Третье место отдали Каори Сакамото, представляющей Японию – 79,84.

Произвольную часть на Олимпиаде в Пекине проведут через два дня, 17 февраля.

А американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон заявила, что решение Международного спортивного арбитража, отказавшего МОК и WADA в требовании отстранить россиянку от соревнований на Олимпийских играх, стало проявление расизма со стороны организаторов соревнований. Спортсменка вспомнила вслед за пользователями соцсетей свою историю с каннабисом, из-за которого получила запрет на участие в летней Олимпиаде-2020.