Первый Кубок "Крылатские холмы" пройдет в Москве на олимпийской велотрассе

Регистрация участников уже открыта

Знаменитая олимпийская велотрасса в Крылатском вновь становится местом для спортивных состязаний и новых рекордов. 28 июня состоится первая гонка после реставрации Большого кольца. Участие по регистрации.

Олимпийское наследие получило вторую жизнь благодаря проведенной Градостроительным комплексом Москвы реконструкции. Трасса с обновленным профессиональным асфальтовым покрытием, пролегающая по естественному холмистому ландшафту, станет достойным испытанием для любителей велогонок.

Всего в рамках Кубка "Крылатские холмы" запланировано несколько заездов.

Количество мест ограничено. Регистрация уже идет.

Ранее любители велосипедного спорта оценили новое покрытие Малого Олимпийского кольца в Москве.