Первый Кубок "Крылатские холмы" пройдет в Москве на олимпийской велотрассе

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Знаменитая олимпийская велотрасса в Крылатском вновь становится местом для спортивных состязаний и новых рекордов. 28 июня состоится первая гонка после реставрации Большого кольца. Участие по регистрации.
Олимпийское наследие получило вторую жизнь благодаря проведенной Градостроительным комплексом Москвы реконструкции. Трасса с обновленным профессиональным асфальтовым покрытием, пролегающая по естественному холмистому ландшафту, станет достойным испытанием для любителей велогонок.
Всего в рамках Кубка "Крылатские холмы" запланировано несколько заездов.
Количество мест ограничено. Регистрация уже идет.
Ранее любители велосипедного спорта оценили новое покрытие Малого Олимпийского кольца в Москве.
Страны продолжают выяснять отношения после случившегося более 80 лет назад
Ситуацию нужно доводить до логического завершения