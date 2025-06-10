Первый Кубок "Крылатские холмы" пройдет в Москве на олимпийской велотрассе

Первый Кубок "Крылатские холмы" пройдет в Москве на олимпийской велотрассе
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Регистрация участников уже открыта

Знаменитая олимпийская велотрасса в Крылатском вновь становится местом для спортивных состязаний и новых рекордов. 28 июня состоится первая гонка после реставрации Большого кольца. Участие по регистрации.

Олимпийское наследие получило вторую жизнь благодаря проведенной Градостроительным комплексом Москвы реконструкции. Трасса с обновленным профессиональным асфальтовым покрытием, пролегающая по естественному холмистому ландшафту, станет достойным испытанием для любителей велогонок.

Всего в рамках Кубка "Крылатские холмы" запланировано несколько заездов.

Количество мест ограничено. Регистрация уже идет

Ранее любители велосипедного спорта оценили новое покрытие Малого Олимпийского кольца в Москве.

Источник: Крылатские холмы ✓ Надежный источник

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