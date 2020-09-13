"Это какой-то ритуал?": отдыхающих в России туристов унизили

"Это какой-то ритуал?": отдыхающих в России туристов унизили
Пляж Анапы. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Россиян обвинили в готовности проводить отпуск не в самых комфортных условиях

Автор прославившегося на охаивании России канала в "Твиттер" в очередной раз прошелся по нашей стране. Теперь ему не понравилось то, что многие люди выбирают отдых на отечественных курортах. Под раздачу попала Анапа. 

В твиттер-канале "Хроника деградации" автор выразил недоумение по поводу того, что россияне готовы несколько дней добираться до моря на машине, потом купаться "рядом с канализацией", а после принимать солнечные ванны стоя, так как на популярном курорте яблоку негде упасть.


Также критик не понимает, как можно вчетвером жить в одном номере, а потом снова тратить два дня на автомобильное путешествие домой.

"Это какой-то ритуал?" – задается вопросом автор.

Аудитория скандального канала разделилась. Некоторые поддержали идею статьи и стали жаловаться на бедность, неразвитую инфраструктуру, дороговизну билетов, плохое железнодорожное сообщение и прочее.

Другие напомнили, что на курортах Краснодарского края чистейшее море, живописная природа, отличная кухня и изобилие сочных фруктов. Некоторые признались, что получают "огромное удовольствие" от отдыха в Анапе и осудили автора за антироссийские настроения.

Впрочем, некоторые проблемы на российских курортах все же есть. Так, недавно одна из отдохнувших в Крыму туристок пожаловалась на резкий запах рядом с популярной достопримечательностью.

Ольга ФЕДОРОВА

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