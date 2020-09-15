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Отдыхающие решили снять на видео крымские пляжи, которые вызвали бурное обсуждение среди живущий на полуострове людей. Кадры опубликованы в соцсети.
На видеозаписи многочисленные отдыхающие туристы проводят время у черноморского побережья на полуострове. Некоторые из них загорают в полотенцах, кто-то купается в море, остальные переодеваются, чтобы отдохнуть на пляже.
Судя по кадрам, людей на крымских курортах ничуть не меньше, чем в самый разгар лета. Из-за коронавирусной эпидемии воздушное авиасообщение с другими странами было закрыто, поэтому отечественные курорты пользовались высоким спросом среди россиян в этот сезон.
"Взглянем на обстановку в Крыму", – пишут администраторы сообщества "Типичный Сочи" в социальной сети "ВКонтакте".
Увиденное стало причиной негодования и испуга среди местных жителей – далеко не всем понравились толпы отдыхающих. Кто-то написал, что на кадры попал приморский пляж, расположенный в Ялте.
"Абсолютно то же самое в Адлере – плюнуть некуда, как говорят в наших русских деревнях", "Думал что с началом сентября, как обычно, отток будет. Но нет – не похоже совсем", "Вот это кошмар. Вы что, мазохисты?", "Как же их там много", "Фу, и море, наверное, грязное", -
пишут местные жители (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).
Ранее гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин рассказал, что спрос на российские курорты продолжает расти в цене. Из-за ожидаемого наплыва туристов в осенний сезон путевки должны подорожать.
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