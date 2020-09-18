Туристка перечислила основные минусы отдыха на популярном у россиян курорте

Туристка перечислила основные минусы отдыха на популярном у россиян курорте
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Девушка пожаловалась на слишком высокие цены

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы россиян на летний отдых. Из-за закрытых границ большая часть жителей России провела отпуска на отечественных курортах. Однако, как оказалось, далеко не все остались довольны проведенным временем. 

Девушка, вернувшаяся с отдыха в Абхазии, пожаловалась на плохие условия отдыха и слишком высокие цены. Она отметила, что отдых на курорте отнюдь не из дешевых, а "цены как в Москве". 

Когда путешественница выбирала место для отдыха, она надеялась насладиться местными фруктами и овощами, однако и этого ей сделать не удалось. Выяснилось, что большая часть летних лакомств – привозные и невкусные. 

"Единственное, что было дешевле, чем в Москве – это сырая кукуруза. Как оказалось, почти все фрукты на рынке были привозными и стоили в полтора-два раза дороже, чем в Москве", – рассказала автор канала "Летаем сами" в "Яндекс. Дзен".  

Качество фруктов тоже оставляло желать лучшего. Туристка призналась, что купленные на рынке персики были "ватными", поэтому она их просто выкинула. 

Удивило ее и хамское поведение местных жителей. В конце блоггер добавила, что Абхазия уже совсем не та, что была во времена Советского союза. 

Ранее турист из России раскрыл схемы обмана туристов в Абхазии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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