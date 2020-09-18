Отдыхающих из нашей страны подкупают низкие цены

Турфирмы в Абхазии придумали схему обмана приезжих из России. Им предлагают поездки к местным достопримечательностям по небольшой стоимости, но при этом не говорят, что придется платить дополнительно. В этом на собственном примере убедился один из наших соотечественников.

Мужчина приобрел тур к озеру Рица. Когда его с женой и другими туристами привезли на смотровую площадку, стало понятно, что это не то место, что указано в буклете и которое так словесно и эмоционально ему описывали при покупке тура, – ни "голубой красоты среди зеленых склонов гор", ни "уходящих в небесную даль хребтов", как на картинке, там не было. Лишь масса автобусов, с трудом находящих место для остановки, и толпы народа, рассказал блогер Travel Maniac в "Яндекс. Дзен".

На вопрос, почему вид не тот, что ожидали, гид, нисколько не смутившись, сообщает, что это не та площадка, а маршрут на этом заканчивается. Но, если туристы хотят, можно попросить водителя, добавив по 250 руб. с человека, ведь дорога туда сложная – по серпантину, – тогда их могут доставить на нужное место "минуток на 15".

И группа очень быстро оказывается там, где нужно. Ни толкотни, ни суеты, лишь живописная картина знаменитого озера. Но оттуда один из путешественников замечает другую достопримечательность. И снова "это не входит в экскурсию и нужно "уговаривать" водителя". Только теперь уже за 350 руб. с каждого, ведь как-никак речь о поездке к даче Сталина.

Вот и выходит, что за множеством эмоциональных "речей о невероятной удаче трех последних мест со скидкой в автобус с кондиционером" стоит наглый обман.

"Удивительно, насколько примитивный и даже колхозный этот развод и вдвойне удивительно, что в Абхазии многие организаторы экскурсий этим методом пользуются, а туристы на него клюют",

– поделился впечатлениями россиянин.



Не так давно сообщалось, что РФ открыла границу с одним из самых популярных курортов – Абхазией. И теперь у тех, кто еще не успел отдохнуть на Черноморском побережье, по мнению экспертов, появилась более дешевая альтернатива подорожавшему Сочи. Только, приехав на этот курорт, стоит задуматься, как не попасться на удочку хитрых турфирм.



