Названа дешевая альтернатива отдыху в Сочи для россиян

Названа дешевая альтернатива отдыху в Сочи для россиян
Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Специалисты указали, что на этом курорте стоимость отеля гораздо ниже

Недавно стало известно, что Россия открыла границу с одним из самых популярных курортов – Абхазией. Сейчас у всех, кто еще не успел отдохнуть на Черноморском побережье появилась более дешевая альтернатива Сочи, считают эксперты. 

На данный момент гостиницы в Сухуми стоят дешевле сочинских на 20-40%, сообщает РИА "Новости". Однако бронировать места нужно начинать уже сейчас, поскольку в ближайшее время из-за повышения спроса ситуация может измениться. Пока номера можно приобрести по ценам прошлого года. 

Абхазия, считают специалисты, открыла границы с Россией вовремя. Сейчас на курортах Краснодарского края дефицит мест, пишет "ФедералПресс". Предположительно, наибольший наплыв в страну будет в конце августа и сентябре. 

В Сочи планируют ужесточить требования к наличию маски у отдыхающих. В регионе снова начинает расти количество заболевающих коронавирусной инфекцией. 

Однако из-за открытия границ с Абхазией изменилась и ценовая политика в Черноморском регионе. Сообщается, что цены на отдых в Сочи также начали падать. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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