По словам путешественницы, повара накладывают еду руками

В этом году многие российские туристы полетели отдыхать на отечественные курорты, потому что из-за пандемии коронавируса власти решили закрыть границу. По мнению некоторых путешественников, российский отдых значительно отличается от заграничного. И не в лучшую сторону. Россиянка поделилась своими впечатлениями от отдыха в Крыму.

Девушка провела свой отпуск в одном из санаториев Ялты. Она призналась, что из-за отсутствия ремонта и хамского поведения персонала, у нее создалось впечатление, что она попала во времена Советского союза.

Профессиональные навыки сотрудников санатория тоже оставляют желать лучшего.

"Повара недовольные жизнью, накладывают еду руками, забирают остатки себе домой", – передает слова туристки "Рамблер".

Отдыхающую также возмутило, что однажды на ресепшне ей сделали замечание после того, как она вернулась в свой номер в 4 утра. Девушка заявила, что больше никогда не вернется в Крым и посоветовала читателям хорошенько подумать, прежде чем бронировать отель. "Вся Ялта – сплошная грязь, мусор и хамство", – подытожила туристка.

К слову, жители полуострова тоже не в восторге от наплыва туристов. Недавно жители Крыма пожаловались на приезжих россиян, назвав их неучами и мажорами.