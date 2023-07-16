"Вам тут не рады": турист из РФ назвал отели Турции, где не любят россиян

Местами администрация в таких местах хамовата и наплевательски относится к клиентам

Побывавший на многих курортах Турции блогер Graf Kus рассказал, что турки – очень гостеприимный народ, который всегда открыт для гостей. Однако существуют и такие локации, где россиянам не очень-то и рады. Впрочем, как и во многих уголках мира, в которых не сильно жалуют иностранцев.

Путешественник указал, что существуют и такие локации, в которых владельцы не слишком стараются решать внезапные проблемы в отелях. Россиянин, к тому же, является опытным турагентом, а потому хорошо знает о ситуации во многих местных отелях.

Оказывается, в отеле Martı Myra 5 нередки конфликты на национальной почве. А вот в его конкуренте L'Oceanica Beach Resort Hotel 5, пишет автор, часто происходят неприятные мелкие инциденты, будто бы связанные с шумом и агрессией со стороны туристов из соседней Украины. Однако сам отель насчитывает не один десяток лет и не может похвастать отменным сервисом.

К слову, указывает блогер, в Турции можно найти отели, в которых точно не стоит останавливаться – либо из-за хамского и небрежного отношения к клиентам со стороны местной администрации, либо из-за ее равнодушия к конфликтам на национальной почве между гражданами из двух стран, которые стали нередким явлением с 2022 года.

А не так давно мы рассказывали, почему Турция "задрала" цены для российских путешественников.