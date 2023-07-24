Налипла на зубах: странный "продукт" на курорте удивил российского туриста

Налипла на зубах: странный "продукт" на курорте удивил российского туриста
Фото: www.unsplash.com
Путешественникам приходится исследовать новые страны

Ситуация в туристической сфере оставляет желать лучшего. Многие страны после мощного удара COVID-19 по индустрии так и не оправились. Масла в огонь подливают антироссийские санкции: ряд государств оказались фактически закрытыми для туриста из нашей страны. На этом фоне россияне начинают активно изучать карту и посещают непривычные места для отдыха.

Поездка на курорты жаркого Узбекистана оставила неизгладимые впечатления у нашего туриста. Там молодой человек познакомился со странными пищевыми привычками местных жителей. Так, в Узбекистане считают абсолютно нормальным употреблять в пищу глину.

Разумеется, для россиян такое угощение является весьма непривычным. Вряд ли кому-то придет в голову разложить на тарелке глиняное лакомство и предложить его гостям. В Узбекистане же это в порядке вещей.

Дело в том, что употребление этой горной породы – давняя традиция. Камни из глины продаются везде, на местном рынке килограмм такого угощения стоит порядка 200 рублей. Некоторые считают, что поедание глины помогает организму очиститься от токсинов и насытиться минералами. Впрочем, медицинские эксперты категорически не рекомендуют подобные эксперименты с организмом.

Россиянин же оказался смелым парнем, готовым к новому опыту и попробовал отведать глину. Ничего приятного он не ощутил. "Продукт" налип на зубах и оставил после себя специфический привкус. Чтобы избавиться от последствий необычной трапезы, мужчине пришлось выпить несколько бутылок воды.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему россиян в Таиланде называют странным словом.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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