Отдых в Турции: в первый вечер поляки и украинцы били друг друга на дискотеке

Разногласия между странами отражаются на людях

Сегодня у россиян не так много вариантов для того, чтобы провести долгожданный отпуск на море. Если раньше люди выбирали между Европой и экзотическими азиатскими направлениями, то теперь далеко не всем по карману даже турецкие курорты. Теперь поездка в эту страну серьезно бьет по кошельку. Впрочем, многие рады хотя бы такой возможности слетать на море.



Своими впечатлениями о путешествии в турецкую Аланию поделился музыкант Maкс Скобелев. Мужчина большой любитель поездок за границу. Такое попсовое направление, как Турция, он никогда особенно не жаловал, однако обстоятельства вынуждают брать то, что предлагают.



Стоит отметить, что поездка в эту страну оказалась незабываемой. В первую очередь, мужчина обратил внимание на уровень сервиса. Россиянин посетовал, что сравнивать среднестатистический отель в Турции и схожую по рейтингу тройку в Европе невозможно. Слабо работающий кондиционер, еле дышащий Wi-Fi – все это разочаровало путешественника.



Кроме того, турист стал свидетелем разборок между гостями из Польши и Украины. Путешественник заявил, что в самый же первый вечер они устроили драку. Благодаря таким ярким впечатлением эта поездка навсегда останется в памяти музыканта.

"В первый же вечер на тематической вечеринке от отеля поляки с украинцами били друг другу физиономии", – рассказал путешественник.

К слову, ранее россиянка раскрыла бюджетный способ попасть в Европу.

