Чистейшая вода и низкие цены: неожиданная заграничная альтернатива жарким курортам

Россияне ищут, где провести отпуск

Сложная ситуация в туристическом секторе заставила большинство жителей нашей страны пересмотреть свое отношение к путешествиям. К сожалению, сегодня очень сложно отправиться в поездку в европейские страны или азиатский регион. На этом фоне люди стараются подобрать достойные альтернативы.



В первую очередь, путешественника из России привлекают низкие цены. Также уставшим от городских джунглей людям очень хочется отдохнуть на воде. Неожиданную альтернативу предложили эксперты по туризму. Оказалось, что соседняя республика Белоруссия готова предложить гостям отличный сервис и незабываемые впечатления.



Так, на территории этой страны есть огромное количество озер с чистейшей водой. Всего в республике порядка десяти тысяч масштабных водоемов. Одно из самых популярных – озеро Нарыч, оно находится под Минском. Здесь сосредоточилось огромное количество турбаз и гостиниц, где можно разместиться со всеми удобствами.



Кроме того, белорусские рестораны предлагают гостям обилие интересных национальных блюд высокого качества. Некоторые туристы и вовсе отправляются в соседнюю страну на гастрономическое путешествие. Гости республики точно не будут разочарованы, такой отпуск надолго им запомнится.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, где и за сколько можно отдохнуть в Африке.

