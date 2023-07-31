Недовольный турист изощренно отомстил отелю

Мужчина не стал терпеть плохое отношение

После коронавирусной пандемии туристический сектор во многих странах чувствует себя не самым лучшим образом. На этом фоне людей поражает, что некоторые отельеры забывают про клиентоориентированность и расстраивают путешественников недостойным отношением. Однако некоторые туристы готовы за себя постоять.



Любопытный инцидент произошел в американском штате Монтана. Мужчина внес предоплату за размещение в местном отеле, однако заселиться туда не смог. Дело в том, что у него были просрочены паспорт и водительские права. Молодой человек находился в уверенности, что проблем с размещением в отеле не будет – он показал временное водительское удостоверение, просроченный паспорт и кредитку на свое имя.



Однако сотрудники гостиницы решили, что предъявленные документы не являются достаточным основанием для предоставления мужчине номера. Молодого человека развернули, отказав в обслуживании. Более того, мужчине даже не стали возвращать внесенную предоплату. Последнее обстоятельство вывело его из себя.



Молодой человек придумал изощренную месть. Он купил большой банер и написал на нем вопрос, есть ли в отеле клопы. С такой нелицеприятной антирекламой парень встал рядом с гостиницей. Митингующий привлек внимание прохожих и даже полиции. Однако никаких претензий ему так и не предъявили. Напротив, спустя некоторое время туристу вынесли чек с возмещением оплаченной им суммы.



К слову, ранее россиянам назвали неожиданную заграничную альтернативу жарким курортам.

