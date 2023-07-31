Недовольный турист изощренно отомстил отелю

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После коронавирусной пандемии туристический сектор во многих странах чувствует себя не самым лучшим образом. На этом фоне людей поражает, что некоторые отельеры забывают про клиентоориентированность и расстраивают путешественников недостойным отношением. Однако некоторые туристы готовы за себя постоять.
Любопытный инцидент произошел в американском штате Монтана. Мужчина внес предоплату за размещение в местном отеле, однако заселиться туда не смог. Дело в том, что у него были просрочены паспорт и водительские права. Молодой человек находился в уверенности, что проблем с размещением в отеле не будет – он показал временное водительское удостоверение, просроченный паспорт и кредитку на свое имя.
Однако сотрудники гостиницы решили, что предъявленные документы не являются достаточным основанием для предоставления мужчине номера. Молодого человека развернули, отказав в обслуживании. Более того, мужчине даже не стали возвращать внесенную предоплату. Последнее обстоятельство вывело его из себя.
Молодой человек придумал изощренную месть. Он купил большой банер и написал на нем вопрос, есть ли в отеле клопы. С такой нелицеприятной антирекламой парень встал рядом с гостиницей. Митингующий привлек внимание прохожих и даже полиции. Однако никаких претензий ему так и не предъявили. Напротив, спустя некоторое время туристу вынесли чек с возмещением оплаченной им суммы.
К слову, ранее россиянам назвали неожиданную заграничную альтернативу жарким курортам.
Эксперты объяснили, с чем это связано