Находиться на курорте не очень комфортно

Несмотря на резкое увеличение стоимости туров на турецкие курорты, многие путешественники все же предпочитают провести время на пляже у теплого моря. Даже не самые благоприятные погодные условия не останавливают жителей нашей страны. Так, очевидцы рассказывают, что в августе популярная у путешественников Анталья фактически превратилась в русскую баню.



Дело в том, что сейчас на этом популярном курорте зафиксированы экстремально высокие температуры. Вкупе с аномальным уровнем влажности нахождение на курорте вполне можно сравнить с парилкой. Такую жару уже невозможно терпеть.



При этом даже море не дает вожделенной прохлады. Сейчас на популярном курорте зафиксирован исторический максимум температуры воды. Люди пытаются найти альтернативные способы охладиться. Для путешественников, у которых есть проблемы со здоровьем, такая русская баня может привести к серьезным последствиям.



К слову, ранее стало известно, что российские туристы, лишенные европейских курортов на фоне всколыхнувших все международное пространство событий, начали толпами ездить в страну с сомнительной репутацией.

