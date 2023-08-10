Необычная трапеза гурмана обернулась бубонной чумой: что случилось

Необычная трапеза гурмана обернулась бубонной чумой: что случилось
Фото: www.unsplash.com
Эксперименты за границей могут привести к страшному

Резкое сокращение вариантов проведения отпуска за пределами родного государства привело к тому, что россияне активно экспериментируют. В последнее время туристы посещают страны, которые еще несколько лет назад вообще не рассматривали. Однако любителям экзотики нужно быть очень аккуратными, иногда эксперименты приводят к ужасающим последствиям.

Печальный инцидент произошел с мужчиной, который решил отведать мясо сурка. Этим блюдом гурман-экстремал угостился в Монголии. Как известно, многие путешественники также любят экспериментировать и пробуют местные необычные угощения. Однако иногда такая готовность к познанию нового может обернуться большой бедой.

Так, оригинальная трапеза завершилась для мужчины госпитализацией. Несчастный подхватил бубонную чуму. Кроме того, на карантин посадили еще пять человек, которые плотно контактировали с зараженным. Отмечается, что сегодня в Монголии в 17 районах обнаружены очаги чумы. Туристов и местных жителей призывают быть очень внимательными.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как женщина выпила 2 литра воды и умерла. Жажда стала последним желанием американки и погубила ее.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
новости партнеров

"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

Безобразная выходка любимой актрисы

Раскрыт ответ Путина на "унижение" России со стороны НАТО

Российские войска нацелились на четыре города Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей