Необычная трапеза гурмана обернулась бубонной чумой: что случилось

Эксперименты за границей могут привести к страшному

Резкое сокращение вариантов проведения отпуска за пределами родного государства привело к тому, что россияне активно экспериментируют. В последнее время туристы посещают страны, которые еще несколько лет назад вообще не рассматривали. Однако любителям экзотики нужно быть очень аккуратными, иногда эксперименты приводят к ужасающим последствиям.



Печальный инцидент произошел с мужчиной, который решил отведать мясо сурка. Этим блюдом гурман-экстремал угостился в Монголии. Как известно, многие путешественники также любят экспериментировать и пробуют местные необычные угощения. Однако иногда такая готовность к познанию нового может обернуться большой бедой.



Так, оригинальная трапеза завершилась для мужчины госпитализацией. Несчастный подхватил бубонную чуму. Кроме того, на карантин посадили еще пять человек, которые плотно контактировали с зараженным. Отмечается, что сегодня в Монголии в 17 районах обнаружены очаги чумы. Туристов и местных жителей призывают быть очень внимательными.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как женщина выпила 2 литра воды и умерла. Жажда стала последним желанием американки и погубила ее.

