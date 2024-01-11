Россиянку задержали в аэропорту из-за заграничной шоколадки

Туристка сама вырыла себе яму

Резонансный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. В местной воздушной гавани, Пулково, задержали путешественницу, которая возвращалась в родной город из далекого и солнечного Перу. Причиной послужила подозрительная шоколадка, которую нашли в багаже женщины при досмотре.



Так, сорокалетняя россиянка почему-то посчитала возможным забрать с собой в качестве сувенира из экзотической страны сладость, в составе которой есть листья коки. Именно из этого растения делают известный наркотический препарат. Однако данное обстоятельство женщину не смутило, и она решила привести сомнительное лакомство на родину.



А вот бдительные сотрудники воздушной гавани сразу заподозрили неладное. Шоколадку отправили на экспертизу, которая впоследствии выявила, что в десерте действительно содержится запрещенное в нашей стране вещество. Теперь жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в контрабанде наркотиков, за что ей светит до семи лет тюремного заключения.



К счастью, крайне редко путешествия приводят к столь печальным последствиям. Ранее стало известно, что россиянам вернули доступ на популярный курорт.

