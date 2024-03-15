Россиянка рассказала о насмешившем жительницу Вьетнама русском продукте

Женщина заявила, что в азиатской стране такое не едят

В разных странах мира свои вкусовые предпочтения, которые у многих иностранцев вызывают неоднозначную реакцию. Пока россияне удивляются, как азиаты едят столько риса, вьетнамцы смеются над жителями нашей страны, не понимая любовь к творогу. Об этом рассказала девушка по имени Алина, которая живет во Вьетнаме.

По словам россиянки, она часто покупает кисломолочные продукты, в том числе творог. Каждый раз при этом продавщица смотрит на нее удивленными глазами и смеется.

"Вижу, что продавщицу это смешит – мол, как можно это есть", — поделилась девушка.

Впрочем, шокирует иностранцев не только любовь россиян к кисломолочке. Другая семья вспомнила, что они пригласили в гости вьетнамскую пару и угостили их любимым российским полуфабрикатом — пельменями. Они хотели угодить гостям, ведь известно, что это блюдо появилось в Азии. Однако и в этом случае жители полуострова рассмеялись. Их удивил способ приготовления пельменей. Во Вьетнаме не употребляют их в вареном виде. А вот жареные, хорошо сдобренные маслом и острым перцем пельмени были съедены в мгновенье.

Ранее стало известно, что россиянка сбежала из Китая от огромной зарплаты. Оказалось, что в этой стране множество "подводных камней".