Продавщица во Вьетнаме рассказала об удивлении из-за покупавшей творог россиянки

Россиянка рассказала о насмешившем жительницу Вьетнама русском продукте
Фото:freepik.com
Женщина заявила, что в азиатской стране такое не едят

В разных странах мира свои вкусовые предпочтения, которые у многих иностранцев вызывают неоднозначную реакцию. Пока россияне удивляются, как азиаты едят столько риса, вьетнамцы смеются над жителями нашей страны, не понимая любовь к творогу. Об этом рассказала девушка по имени Алина, которая живет во Вьетнаме. 

По словам россиянки, она часто покупает кисломолочные продукты, в том числе творог. Каждый раз при этом продавщица смотрит на нее удивленными глазами и смеется. 

"Вижу, что продавщицу это смешит – мол, как можно это есть",  —  поделилась девушка. 

Впрочем, шокирует иностранцев не только любовь россиян к кисломолочке. Другая семья вспомнила, что они пригласили в гости вьетнамскую пару и угостили их любимым российским полуфабрикатом  —  пельменями. Они хотели угодить гостям, ведь известно, что это блюдо появилось в Азии. Однако и в этом случае жители полуострова рассмеялись. Их удивил способ приготовления пельменей. Во Вьетнаме не употребляют их в вареном виде. А вот жареные, хорошо сдобренные маслом и острым перцем пельмени были съедены в мгновенье. 

Ранее стало известно, что россиянка сбежала из Китая от огромной зарплаты. Оказалось, что в этой стране множество "подводных камней". 

Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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