Погибшая в Таиланде россиянка предчувствовала свою смерть: "В живых не оставит"

У девушки остался сын-подросток

Тело россиянки Аллы Касперович было обнаружено на пляже в Таиланде в конце февраля. Местная полиция посчитала смерть девушки несчастным случаем. Однако появились новые подробности, которые указывают на то, что это могло быть убийство.

Как оказалось, за несколько часов до смерти Алла связывалась с подругой Екатериной и жаловалась на супруга. Она заявила, что из-за некой тайны он не оставит ее в живых и просила взять опеку над ее 14-летним сыном в случае, если опасения сбудутся. Подробностей Касперович не рассказала, лишь добавила, что может не успеть добраться до России.

На следующий день Аллу нашли мертвой в пляжной зоне на мелководье. У 35-летней девушки был рассечен нос, разодраны колени, а в легких обнаружили песок. Следователи предположили, что россиянка ехала на самокате и упала. А когда подошла к морю, чтобы помыть руки, лишилась чувств и захлебнулась.

Когда подруга Аллы узнала о смерти приятельницы, она обратилась в программу "Малахов", заявив, что в деле слишком много загадочных обстоятельств. Корреспонденты провели свое расследование и смогли получить видео с городских камер. По кадрам видно, что девушку преследует некий мужчина. Екатерина уверена, что это был супруг погибшей. Однако сам мужчина отрицает свою причастность, заявляя, что любил Аллу.

В Королевство Таиланд вылетели родные Аллы Касперович. Они будут следить за ходом расследования. Версию ограбления полиция отмела сразу, так как все вещи девушки были при ней.

Ранее стало известно, что во время фестиваля КВН в Сочи произошло убийство.