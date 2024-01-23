Во время фестиваля КВН в Сочи произошло убийство

Во время фестиваля КВН в Сочи произошло убийство
Кадр: YouTube.com
Подозреваемого ищут полицейские

На ежегодном фестивале КВН в Сочи, где отбирают участников телевизионной лиги на "Первом канале", произошло убийство. После драки в 5 утра возле гостиницы "Жемчужина", где останавливаются все юмористы, скончался молодой человек – экс-участник сочинской команды КВН "Южная столица" Амиран Геворкян. Он потерял сознание после того, как соперник кинул его с прогиба вниз головой. 

Прибывшие на место медики нашли у пострадавшего тяжелые травмы головы, он впал в кому и умер спустя двое суток. Второй участник потасовки вскоре скрылся, его стали искать правоохранители. 

Очевидцы рассказали, что мужчины поругались из-за оскорблений матери. Сперва они спорили в баре отеля, а потом вышли на улицу. По их словам, Геворкян весь вечер вел себя вызывающе и явно нарывался на проблемы. 

Отец подозреваемого утверждает, что погибший начал бросаться на всех с ножом, а его сын лишь пытался остановить неадекватного парня. Убивать его он не хотел, и даже старался спасти после смертельного падения. С прогиба Геворкяна он не кидал, по его словам, тот упал сам с большой высоты. Где сейчас находится подозреваемый по делу мужчина не знает.

В начале года во время отдыха за границей скончался известный КВНщик. У него произошел инфаркт миокарда.

Источник: SHOT
По теме

Отмененный Кортнев принял решение покинуть Россию

Стало известно, куда отправится артист

Губа - не дура: украинка Лобода приглашает россиян поужинать с ней за 222 тысячи

Украинской певице остро нужны деньги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей