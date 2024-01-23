Во время фестиваля КВН в Сочи произошло убийство

Подозреваемого ищут полицейские

На ежегодном фестивале КВН в Сочи, где отбирают участников телевизионной лиги на "Первом канале", произошло убийство. После драки в 5 утра возле гостиницы "Жемчужина", где останавливаются все юмористы, скончался молодой человек – экс-участник сочинской команды КВН "Южная столица" Амиран Геворкян. Он потерял сознание после того, как соперник кинул его с прогиба вниз головой.

Прибывшие на место медики нашли у пострадавшего тяжелые травмы головы, он впал в кому и умер спустя двое суток. Второй участник потасовки вскоре скрылся, его стали искать правоохранители.

Очевидцы рассказали, что мужчины поругались из-за оскорблений матери. Сперва они спорили в баре отеля, а потом вышли на улицу. По их словам, Геворкян весь вечер вел себя вызывающе и явно нарывался на проблемы.

Отец подозреваемого утверждает, что погибший начал бросаться на всех с ножом, а его сын лишь пытался остановить неадекватного парня. Убивать его он не хотел, и даже старался спасти после смертельного падения. С прогиба Геворкяна он не кидал, по его словам, тот упал сам с большой высоты. Где сейчас находится подозреваемый по делу мужчина не знает.

В начале года во время отдыха за границей скончался известный КВНщик. У него произошел инфаркт миокарда.