Был молодым: смерть знаменитого КВНщика потрясла всех

Стала известна причина, почему юморист ушел из жизни так рано

В минувшую среду скончался известный КВНщик Стас Агафонов, более известный как Агафон. Он был редактором Мурманской лиги КВН, а также художественным руководителем многих команд. Наиболее известной из всех были "Раисы". Гибель юмориста потрясла всех его знакомых, ведь ему было всего 40 лет.

Его друзья рассказали, что смерть Агафона наступила неожиданно во время отдыха за границей. До этого на свое здоровье мужчина не жаловался. Причиной кончины стал инфаркт миокарда, сообщает "Пятый канал".

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Москву и дате похорон. Известно, что у Стаса было двое сыновей. Друзья по КВН начали сбор средств, чтобы помочь вдове и его детям финансово.

Ранее из-за проблем с сердцем из жизни ушел Дмитрий Красилов, известный по своей кличке Пухляш.