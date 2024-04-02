Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Абхазии

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Россияне уже начали бронировать летние туры в Абхазию – страна вошла в топ-5 самых популярных направлений у российских туристов. Как объясняют эксперты, люди стараются пораньше взять путевку, в которой качество будет соответствовать цене.
Весной стоимость отдыха в Абхазии остается на достаточно комфортном уровне, но к лету все обязательно подорожает. Самые высокие цены, как правило, наблюдаются в июле и августе – в эти периоды стоимость номера в четырехзвездочном отеле за сутки максимум будет составлять 12 тысяч рублей, а рангом повыше – 20 тысяч рублей.
"Для тех, кто хочет отдохнуть бюджетно, доступны гостиничные номера в пределах четырех-семи тысяч рублей, а также гостевые дома за еще более низкую стоимость", – говорит президент Абхазского союза туризма Анна Калягина.
По ее словам, курорт постоянно стараются улучшать для приезжих. Здесь ремонтируют набережные, строят новые парки, отели и глэмпинги. Отдыхающие могут найти все, что захотят – доступен горный и морской виды отдыха, которые подойдут для одиноких туристов и для семей. Скоро в Абхазии заработает и аэропорт, а пока добраться до места можно на специальном поезде.
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