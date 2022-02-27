Шольц оценил риски разрыва отношений Европы с Россией

Наша страна угрожает европейской безопасности, заявил немецкий канцлер

Олаф Шольц высказался о последствиях разрыва отношений Европы и России. Он подчеркнул, что безопасность европейских стран невозможно обеспечить без участия Москвы. Однако сейчас наша страна, по словам немецкого канцлера, представляет угрозу безопасности.



О начале военной спецоперации на Украине российский лидер Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью нашей страны является защита жителей ЛДНР и денацификация соседнего государства.

Российская сторона за последние несколько дней неоднократно выражала готовность к переговорам. В белорусский Гомель даже прибыла делегация РФ, однако президент Украины Владимир Зеленский наотрез отказался общаться на территории республики. Кроме того, он не выходил на связь. Глава Белоруссии Александр Лукашенко 27 февраля сообщил, что Зеленского разыскивали всю ночь – нашелся он только к утру. Белорусский лидер подчеркнул, что украинский президент в неадекватном состоянии и не понимает, что происходит.

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