В Кремле озвучили условия прекращения спецоперации на Украине

В Кремле озвучили условия прекращения спецоперации на Украине
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Россия может завершить ее в любой момент

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условия завершения спецоперации России на Украине. По его словам, Москва может прекратить ее в любой момент, если Киев выполнит поставленные ему условия.

Так, Украина должна признать Крым российским. Кроме того, Россия требует признания независимости ЛДНР. Кроме того, Украина должна внести в Конституцию поправки и отказаться от планов по вступлению в какой-либо блок, заявил Песков.

В Кремле также пообещали, что Россия завершит демилитаризацию Незалежной.

Ранее со стороны Украины прозвучали угрозы в адрес России. Секретарь СНБО намекнул на вторжение Киева в нашу страну. Он пригрозил россиянам, что они нигде не скроются, а Киев ничего не забудет.

О том, что сегодня происходит на Украине и в России на фоне спецоперации, читайте в онлайн-трансляции.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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