Минобороны обнародовало свежие данные

В военном ведомстве сообщили последние новости по спецоперации России на Украине.



Главный центр радиоразведки ВСУ выведен из строя российской армией.

"нанесен удар высокоточным оружием большой дальности", – сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Также армия РФ вывела из строя военный аэродром, расположенный в Василькове.

По данным к этому часу наши ВКС поразили 145 объектов украинских Вооруженных сил. Российские военные сбили пять беспилотников, среди которых два "Байрактара".

Еще на 9 километров продвинулись военные ДНР и заняли два населенных пункта.

За все время с начала спецоперации на Украине из строя выведено почти три с половиной тысячи объектов военной инфраструктуры.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что главная цель – защита жителей ЛДНР, а также демилитаризация Украины. В Министерстве обороны неоднократно заявляли, что российская армия наносит удары исключительно по военной инфраструктуре. Наши военные делают все, чтобы гражданские не пострадали.

Последние новости России и Украины на сегодня – в онлайн-трансляции.

Ранее стало известно, что говорят американские конгрессмены о президенте Украины Владимире Зеленском на закрытых переговорах. Высказывания в адрес политика оказались весьма унизительными.