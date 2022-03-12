Курс рубля
- Доллар за сто: произошел исторический обвал рубля
- Рубль стал лидером самых нестабильных валют в мире
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
Войска Незалежной не дают людям выйти в сторону России
потому, что вся пропаганда пойдет прахом. Об этом заявил глава правления харьковской областной
организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев в разговоре с
журналистами.
Эксперт уверен, что если коридор откроют, то десятки тысяч людей пойдут спасаться на нашу территорию. В страну, которую представляют жителям Украины, как "врага".
"…это поломает весь их пропагандистский миф. Они этого страшно боятся".
Многие, как говорит Моисеев, обращаются к нему с просьбами о помощи. Эксперт отметил, что наши военные дают коридор. Однако украинская сторона не дает людям им воспользоваться.
Моисеев указал на ложь, которую распространяют на Украине. Мол, нельзя выехать в Россию. На самом деле с территорий, который сейчас подконтрольны нашим войскам, можно спокойно выехать в нашу страну. Здесь людям обеспечат нормальные условия и безопасность. Для этого нужен лишь гражданский паспорт и документы на автомобиль.
Ранее Минобороны РФ обнародовало последние данные по спецоперации на Украине.
Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине
Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян