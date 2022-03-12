Эксперт разложил все по полочкам

Войска Незалежной не дают людям выйти в сторону России потому, что вся пропаганда пойдет прахом. Об этом заявил глава правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев в разговоре с журналистами.



Эксперт уверен, что если коридор откроют, то десятки тысяч людей пойдут спасаться на нашу территорию. В страну, которую представляют жителям Украины, как "врага".

"…это поломает весь их пропагандистский миф. Они этого страшно боятся".

Многие, как говорит Моисеев, обращаются к нему с просьбами о помощи. Эксперт отметил, что наши военные дают коридор. Однако украинская сторона не дает людям им воспользоваться.

Моисеев указал на ложь, которую распространяют на Украине. Мол, нельзя выехать в Россию. На самом деле с территорий, который сейчас подконтрольны нашим войскам, можно спокойно выехать в нашу страну. Здесь людям обеспечат нормальные условия и безопасность. Для этого нужен лишь гражданский паспорт и документы на автомобиль.

Ранее Минобороны РФ обнародовало последние данные по спецоперации на Украине.