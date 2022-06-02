Росгвардеец погиб в битве с сыном британского политика в ДНР

Росгвардеец погиб в битве с сыном британского политика в ДНР
Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Произошедшее вычислили по опубликованным в соцсетях видео

Росгвардия сообщила о гибели своего бойца в Донбассе во время битвы с иностранными наемниками. Об этом говорится на сайте ведомства. 

Как сообщает телеканал "360", столкновение произошло с группировкой, в составе которой был сын британского члена парламента Бен Грант. 

По заявлению ведомства, погибший являлся командиром отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. Он вместе с сослуживцами 26 мая обнаружил группу противника, после чего завязался бой. 

Бротентранспортер, в котором был сержант, получил три попадания из гранатомета и был подбит, однако военный продолжал выполнять прикрытие огнем. 

"При очередном попадании в бронетранспортер военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что росгвардейцы сражались с наемниками и Британии, в числе которых был Бен Грант – это удалось установить по видео столкновения, которое опубликовали в соцсетях и британских СМИ. 

О том, что российский БТР попал в ожесточенную схватку с иностранными наемниками стало известно еще 28 мая. 

Источник: Росгвардия ✓ Надежный источник
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