Произошедшее вычислили по опубликованным в соцсетях видео

Росгвардия сообщила о гибели своего бойца в Донбассе во время битвы с иностранными наемниками. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает телеканал "360", столкновение произошло с группировкой, в составе которой был сын британского члена парламента Бен Грант.

По заявлению ведомства, погибший являлся командиром отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. Он вместе с сослуживцами 26 мая обнаружил группу противника, после чего завязался бой.

Бротентранспортер, в котором был сержант, получил три попадания из гранатомета и был подбит, однако военный продолжал выполнять прикрытие огнем.

"При очередном попадании в бронетранспортер военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что росгвардейцы сражались с наемниками и Британии, в числе которых был Бен Грант – это удалось установить по видео столкновения, которое опубликовали в соцсетях и британских СМИ.

О том, что российский БТР попал в ожесточенную схватку с иностранными наемниками стало известно еще 28 мая.