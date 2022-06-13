"Такого мы еще не видели": российские солдаты завладели западным оружием ВСУ

"Такого мы еще не видели": российские солдаты завладели западным оружием ВСУ
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Минобороны показало боевой арсенал Украины

Украинские военные, оставляя позиции в Донбассе, бросают на поле боя западное вооружение, которое поставили им европейские страны в качестве помощи. Оно достается российским солдатам. Минобороны РФ показало, чем именно ударось завладеть ВС в ходе спецоперации в последнее время. 

Чаще всего в арсенале ВСУ встречается стрелковое оружие советского или российского производства. Затем идут противотанковые радиоуправляемые ракеты NLAW, Javelin и германские противотанковые мины – их оставляют, поскольку забрать такое тяжелое вооружение с собой крайне затруднительно. 

"Также у нас представлен вариант американского крупнокалиберного пулемета "Браунинг" M2 и боеприпасы к шведскому гранатомету калибра 84 миллиметра "Карл Густав". Такого мы еще не видели", – приводит слова военного "Пятый канал".  

Как пишут западные СМИ, в Европе начали возникать противоречия из-за поставок передового оружия Украине. Некоторые опасаются, что им завладеет российская сторона и в будущем обучится эффективным приемам по противостоянию. 

В интерполе полагают, что все поставки после окончания конфликта окажутся на черном рынке – это грозит новыми проблемами для европейских стран. 

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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