Российским войскам осталось зачистить ДНР

В конце прошлой недели Минобороны России отчиталось о полном освобождении Луганской народной республики – последний неподконтрольный город Лисичанск взяли российские солдаты. Соответствующий отчет предоставил президенту Сергей Шойгу.

Однако украинская сторона сперва заявила, что речи о полном взятии Лисичанска не идет. Позже во время своего обращения Зеленский подтвердил, что ВСУ покинули город, пообещав вернуться туда благодаря тактике украинцев и новым поставкам вооружения.

После освобождения ЛНР российские войска сразу перешли в наступление в Северске, который находится в ДНР неподалеку от Лисичанска.

09:00 Следователи СК РФ провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего

08:03 Посол ЛНР в России Мирошник сообщил, что украинские боевики покидают Северск и уходят в пригород вследствие наступления союзных сил.

10 июля

18:00 Андрей Мельник уволен с поста посла Украины в Германии.

16:15 В Приморье сформирован отряд добровольцев "Тигр" для участия в спецоперации.

16:14 Часть Севастополя осталась без электроснабжения из-за отключения подстанции "Севастополь", в причинах разбираются энергетики, сообщили в правительстве города.

15:51 Власти Украины арестовали доли в предприятиях, права на которые якобы принадлежат российским собственникам. Как сообщили в пресс-службе полиции, общая сумма арестованного имущества составляет 5,9 млрд гривен – более 199 млн долларов.

15:07 Киев при поддержке международных партнеров получит от Агентства США по международному развитию грант на 1,7 млрд долларов, который направит на нужды здравоохранения – премьер-министр Украины Шмыгаль.

12:50 Киев отключил Запорожье от газоснабжения, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

12:15 В Брянской области на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство – губернатор.

12:01 МО РФ: в районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка.

12:00 В Курской области продлили специальный антитеррористический режим до 23 июля.

11:59 США и их союзники ведут секретные обсуждения по ситуации на Украине, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения конфликта, пишут СМИ.

11:24 Госсекретарь США Блинкен: российская агрессия направлена не только против Украины, но и против основных принципов мирового порядка.

10:15 "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,1 млн куб. м через "Суджу", заявка через "Сохрановку" отклонена Украиной.

9 июля

19:32 Союзные силы РФ и ДНР пресекли попытку контрнаступления украинских войск в Запорожской области, заявил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.

18:08 Украинские войска выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Горловке в ДНР – представительство в СЦКК.

17:02 Мариупольский морской порт подключили к электроэнергии.

16:02 В Донецке украинскому обстрелу подверглась школа олимпийского резерва, преступление зафиксировали российские следователи.

15:00 Украинский дрон атаковал село Новые Юрковичи в Брянской области – взрывное устройство упало на автозаправочную станцию. Пострадавших нет, пишет Mash.

14:31 Парламент ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

14:12 Украина может нанести сокрушительный удар по Кремлю, атаковав мост через Керченский пролив ракетами Harpoon, заявил экс-командующий НАТО Филипп Бридлав в интервью The Times.

13:53 Зеленский: Большую часть Луганской области контролирует Россия, но там все уничтожено. Честно говоря, даже амбиций таких не понимаю.

13:26 Украинские ракеты нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие.

12:27 Потенциалы России и Украины несоизмеримы. Потенциал РФ настолько велик, что в СВО задействуется лишь незначительная часть, заявил журналистам Дмитрий Песков.

12:19 В Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon – Минобороны России.

12:13 Президент Финляндии утвердил поправки к закону о погранохране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией.

11:59 Украинские националисты в ходе боев за Лисичанск в ЛНР обстреляли женский монастырь.

11:45 Stern пишет, что двое солдат бундесвера, похищавших оружие и оборудование из казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, планировали взорвать Крымский мост.

11:39 Табличку площади ЛНР устанавили у посольства Великобритании в Москве.

11:05 Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым механизм вывоза зерна из украинских портов.

10:28 Сенаторы РФ запретили посещать здание Совфеда британским дипломатам.

10:07 США обращались с просьбой признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами. Об этом заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.

9:35 Лавров на саммите G20: если западные страны хотят "победить Россию на поле боя" в ситуации вокруг Украины, то говорить с ними не о чем.

8:06 Еврокомиссия заблокировала кредит Киеву в 1,5 млрд евро из-за опасений дефолта Украины.

8 июля

20:33 Экс-президент Молдавии Игорь Додон допустил, что официальный Кишинев может обеспечивать доставку оружия Украине через свою территорию.

19:57 Украинские войска в 19.20 мск обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

18:55 Немецкие специалисты-эпидемиологи интересовались опасными штаммами на Украине. Особое внимание уделялось конго-крымской геморрагической лихорадке, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

18:47 Украинские войска в 17.00 выпустили по Светлодарску в ДНР 4 снаряда из РСЗО "Ураган" – представительство ЛНР в СЦКК.

17:23 У задержанных в Херсоне боевиков изъяли фотографии, на которых они сняты в зоне конфликта на Донбассе.

16:26 Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, поселок Доломитное и село Васильевка, применив РСЗО "Град" и минометы калибром 120 миллиметров.

14:31 На сайте Зеленского появилась петиция о прекращении безвизового режима с Белоруссией.

14:08 Еврокомиссия считает, что участие РФ на высоком уровне в форуме G20 может подорвать доверие к этой организации и ее эффективность – представитель Борреля.

13:35 Министр обороны Германии сообщила об отказе поставлять Украине бронетранспортёры Fuchs, сославшись на интересы безопасности страны.

12:37 Джонсон намерен после заявления о своей отставке провести разговор с Зеленским.

12:20 Министерство иностранных дел Украины заявило, что российскому судну, перевозившему украинское зерно, было запрещено покидать турецкий порт Карасу.

12:19 Великобритания развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre.

12:01 Матвиенко: недопустимо говорить о возможности ядерной войны – любой здравомыслящий политик понимает, что это конец нашей планеты.

11:42 Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный во время того, как около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом, заверили в Минобороны.

11:40 На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный, сообщили в Минобороны.

11:22 ВС РФ предотвратили серию терактов в Херсоне, сообщило РИА "Новости".

10:48 Появились кадры установки украинского флага на острове Змеиный.

10:25 Литва не согласится на установление зелёных коридоров для транзита грузов в Калининград – советник президента республики.

9:58 Посольство Великобритании в РФ решило использовать свой прежний адрес, несмотря на переименование площади вблизи посольства в честь ЛНР.

8:57 Сразу два российских пограничных пункта пропуска были атакованы в Курской области с помощью квадрокоптеров, пише Baza. Пострадавших нет.

8:24 Рамзан Кадыров назвал своей принципиальной задачей в рамках спецоперации на Украине уничтожение остатков террористов, сбежавших в свое время из Чеченской Республики.

7 июля

21:03 Мэр Донецка сообщил, что жертвами украинских обстрелов стали уже более 100 жителей, еще почти 500 получили ранения, среди них дети.

19:18 Стало известно, что участники подготовки покушения на главу херсонского УСИН Соболева получали указания кураторов из украинской военной разведки.

18:07 Украинские войска в 17.15 мск выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра.

17:02 Украинские войска в 16.02 мск выпустили по Ясиноватой в ДНР четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

16:27 Русский язык установлен для ведения документооборота на освобожденных территориях Харьковской области.

15:50 Украинские войска в 13.50 мск выпустили по Байраку в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

14:28 Германия готова дать Украине "гарантии безопасности", порядок их предоставления обсуждается в настоящее время в рамках G7 – Шольц.

13:02 Посольство ДНР в Москве будет открыто в Грохольском переулке, Лавров 12 июля примет участие в церемонии.

12:17 Венгрия отказалась участвовать в поставках западного оружия Украине, чтобы не подвергать опасности российских обстрелов венгров на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

11:56 ВС РФ уничтожили две пусковые установки системы залпового огня "HIMARS" производства США и два склада боеприпасов к ним, сообщили в Минобороны России.

11:00 Россия направила ноту в техсекретариат ОЗХО о готовящихся украинской стороной провокациях на славянской ТЭС в Николаевке.

10:31 Ответом на ограничение Литвой транзита в Калининград могут быть только экономические меры, заявил губернатор Алиханов.

10:22 Украина инициировала денонсацию соглашения с Россией о признании дипломов, заявили РИА Новости в Минобрнауки.

10:17 Россия и ЛНР будут развивать сотрудничество в сфере образования и науки. Соответствующий проект одобрен властями РФ.

9:29 Лавров назвал враньем заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреливает свои города, чтобы сорвать поставки вооружений Украине.

9:05 Два уазика с российскими пограничниками атаковали в Белгородской области со стороны Украины. Один, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, на второй сбросили взрывное устройство с коптера. Пострадавших нет, пишет SHOT.

8:23 Российская хакерская группа RaHDIt выложила в открытый доступ данные 1 тыс сотрудников украинской военной разведки.

6 июля

21:21 Украинские войска в 19.00 выпустили еще десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

20:23 Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту ранений журналистов российских телеканалов "НТВ" и "ТВ Центр" в Донецкой Народной Республике украинскими войсками.

19:16 Украинские войска выпустили 10 ракет из БМ-21 "Град" по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

18:00 Украинские войска к 17.20 мск выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов, в том числе ракеты РСЗО "Град" и снаряды калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

16:54 ВС Украины за полчаса выпустили в направлении Донецка 30 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

16:32 В центральном Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских войск погибла 10-летняя девочка, сообщил мэр.

14:47 Российская делегация не планирует выходить из состава ПА ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации, замглавы делегации РФ Владимир Джабаров.

14:13 В народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска нужно "отодвинуть" до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса.

13:37 Новые законопроекты не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд Вооруженных сил – вице-премьер РФ Борисов.

12:18 Призывников не направляют в зону проведения спецоперации – Шойгу.

12:00 Специальная военная операция на Украине продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим – Шойгу.

11:17 ВКС России уничтожили до 150 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ в Харькове, сообщили в Минобороны России.

11:16 Генсек НАТО заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии.

10:39 Президент Швейцарии заявил, что его страна готова поддержать переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной, когда для этого придет время.

10:25 Россия сейчас борется за свое историческое будущее, в противостоянии с Западом победа останется за ней, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

9:59 В Украине арестовали имущество предприятий России и Беларуси более чем на 360 миллионов гривен – Офис генерального прокурора.

9:00 Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 12 июля – Росавиация.

8:53 Брянский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Зерново Суземского района, пострадавших нет

7:39 ВСУ обстреляли приграничные пункты Глушковского района Курской области – губернатор региона Старовойт.

5 июля

21:30 Украинские силовики обстреляли город Снежное из американской РСЗО HIMARS. Следователи СК РФ совместно с представительством ДНР в СЦКК осмотрели и зафиксировали факты повреждения детского садика.

21:25 Торговые ряды горят на рынке в Киевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала. Пожар возник из-за обстрела со стороны украинских войск.

20:57 Пострадавших в пожаре в результате падения беспилотника в Таганроге нет, принадлежность летательного аппарата выясняется, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

19:30 Беспилотник, предположительно, упал на частный дом в приграничном Таганроге Ростовской области, сообщил РИА Новости источник

18:40 Три детсада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин.

17:46 В Херсонской области сформировано правительство, в него войдут местные граждане и управленцы из РФ, сообщили в военно-гражданской администрации региона. Правительство Херсонской области станет полноценным органом власти, а не временной администрацией, заявил глава региона.

16:01 В Народной милиции ЛНР заявили, что их силы работают в районе Северска в ДНР, куда отошли украинские войска из Лисичанска.

13:50 Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины установлен на острове Змеиный.

13:44 Шойгу: ВСУ потеряли 12 самолетов, шесть зенитных ракетных комплексов и оставили 39 танков и бронемашин во время боев за Лисичанск.

13:39 Путин на встрече с Шойгу заявил, что группировки "Восток" и Запад" должны выполнять свои задачи по прежнему плану, а подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить возможности. Он отметил, что присвоит звание Героев России генералам Ляпину и Абачеву.

13:33 Потери украинской армии за две недели составили 5 469 человек, заявил Шойгу на встрече с Путиным.

13:27 "Северный поток – 2" не сертифицирован и не может быть запущен, заявил представитель Минэкономики ФРГ.

13:03 В Курской области беспилотник сбросил бомбу на частный дом недалеко от границы с Украиной, есть пострадавший – Baza.

12:58 Россия прорабатывает различные сценарии в ответ на запрет Литвы транзита в Калининградскую область и из нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:43 После освобождения ЛНР нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял – глава ЛНР Пасечник.

12:25 Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что назначил главу Северодонецка, идет поиск кандидатуры на пост главы Лисичанска.

12:10 Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля, страны войдут в альянс после их ратификации – НАТО.

11:55 Турция ожидает от России ответа на предложение о встрече в Стамбуле по зерновому вопросу, президент страны Тайип Эрдоган планирует обсудить этот вопрос с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

11:50 В результате наступления ВС РФ Киев потерял управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад – Минобороны России.

11:08 Папа Римский Франциск выразил желание поехать в Москву и Киев после поездки в Канаду.

10:22 Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит в обозримом будущем перспектив того, чтобы страны НАТО дали согласие на вступление Украины в эту организацию.

10:18 Киев выдвинул Москве требования для прекращения боевых действий.

9:40 Минобороны РФ запустило Центр регистрации ядерных взрывов на планете.

9:07 Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб – ведомство.

8:18 Британские власти не исключили передачу замороженных российских активов Украине. Изъятые средства могут быть переданы в виде возмещения ущерба либо частным лицам, либо украинским властям.

4 июля

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