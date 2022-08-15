В европейских странах растет недовольство затянувшимся конфликтом

Обозреватель британского издания The Guardian Саймон Тисдалл полагает, что украинцам нужно готовиться к вероятному удару в спину со стороны Запада грядущей зимой, поскольку в последнее время пропасть между риторикой о поддержке Киева и реальными действиями разрастается.

В своей колонке он пишет, что западные страны поставили на Украине три цели: отразить наступление, восстановить суверенитет страны и "одержать победу глобальной демократии". Однако неясно, в действительности ли они рассчитывают достичь хотя бы чего-то, учитывая отказ НАТО от участия в военном конфликте напрямую.

По его мнению, грядущей зимой Запад и вовсе может потерять единство в своем желании поддерживать Украину.

"Общественное возмущение по поводу вторжения уступает место озабоченности, граничащей с паникой, по поводу его тревожных последствий для цен на энергию и продукты питания и стоимости жизни", – заявил Тисдалл.

Он полагает, что в глубине души США и Европа не верят, что достигнут своей цели по задавливанию России – она не только недостижима в долгосрочной перспективе, но и нежелательна. Украину, страны Запада и РФ ждет конфликт на истощение. На этом фоне усилится давление европейцев по заключению мирного договора. И, вероятно, когда Москва перекроет газовый вентиль, единство Евросоюза окончательно рухнет.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к гражданам города с призывом запасаться теплыми одеялами и домашней одеждой, поскольку осенью есть вероятность атак на газонасосные станции в стране, передает телеканал "360".