После освобождения Донбасса войска начнут наступление на севере Незалежной

Американские медиа утверждают, что российские войска с союзными силами начинают понемногу ориентироваться на Харьков с северо-востоком Харьковщины. Российская группировка в этом направлении преимущественно состоит из ЗВО.

Хотя у Киева нет точной информации по поводу того, что РФ готовит вооруженным силам Украины в Харьковской области. Генштаб ВСУ, однако, полагает, что все обойдется без столкновения "в лоб" – вместо этого украинские войска будут методично брать в клещи, готовя огромный котел.

Уже вице-премьер Украины Верещук заявила, что Харьковщина входит в число регионов, которые готовят к эвакуации в обязательном порядке. Насильственная депортация Киевом, как правило, объявляется аккурат перед началом боевых действий, пишет обозреватель "Свободной Прессы" Александр Ситников.

Журналист ставит под сомнение способность Киева отстоять город – вероятно, потому Банковая и ставит на нем крест. Однако есть объяснение и эвакуации: отчасти, считает Ситников, Киев пытается избежать всех последствий перехода Харькова под контроль РФ – ведь в городе, который в подавляющем случае является русскоязычным, большинство местных могут как минимум симпатизировать российским войскам, особенно в противовес Киеву.

А сам "котел", полагает обозреватель, начнется с анонсируемым "наступлением на Херсон" – ведь Киев на двух фронтах удержаться точно не сможет.

Ранее мы рассказывали, что на Украине не в меру находчивые люди решили предлагать туры по разрушеным из-за боевых действий городам, предлагая осмотреть руины со сгоревшей бронетехникой.