Киев в шаге от своего краха

Очередной шаг Российской Федерации после освобождения Донбасса – установление контроля над всем берегом Черного моря, который в настоящее время находится под контролем Украины, пишет обозреватель The National Interest Илья Тимченко.

Автор материала уверен, что Москва в скором времени начнет предпринимать боевые действия, направленные на взятие контроля над Одессой и украинскими портами, пишет URA.ru.

Украинский юг, говорится в материале, обеспечивает Киеву торговый обмен с Африкой и Ближним Востоком, а также с ЕС – Незалежная снабжает тех зерном, а в обмен получает сталь с железом. Если РФ возьмет контроль, то поставит Киев на колени, лишив не только доступа к черным металлам.

Черноморское побережье на Украине полно залежей газа в триллионы кубов. Учитывая, что российский газ идет по ним через Молдавию, начинаясь чуть севернее Николаева с Одессой, победа для Москвы будет иметь стратегическое значение, передает телеканал "360".