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Все заявления о вероятности ядерного удара на территории Украины в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции фактически являются абсолютной ложью, указал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, выступая на конференции в рамках форума "Армия-2022" в Москве.
Как указал министр, медиа распространяют домысли о том, что российская сторона якобы готовит применение тактических средств в рамках ВСО – либо же нацелена на применение химических средств, которые были уничтожены еще пять лет назад.
По словам Шойгу, в задействовании тактических средств на Украине отсутствует необходимость. Основная цель такого вооружения заключается в ядерном сдерживании потенциальных противников. Использование такового определяется в "руководящих документах", которые имеются в публичном доступе.
Вместе с тем, указал министр, СВО показала, что эпоха однополярного мира подошла к концу. Доминирование Штатов и их союзников по линии Североатлантического альянса можно считать прошлым, передает телеканал "360".
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