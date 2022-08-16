Шойгу ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине

Шойгу ответил на вопрос о применении ядерного оружия на Украине
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва не видит в этом необходимости

Все заявления о вероятности ядерного удара на территории Украины в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции фактически являются абсолютной ложью, указал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, выступая на конференции в рамках форума "Армия-2022" в Москве.

Как указал министр, медиа распространяют домысли о том, что российская сторона якобы готовит применение тактических средств в рамках ВСО – либо же нацелена на применение химических средств, которые были уничтожены еще пять лет назад.

По словам Шойгу, в задействовании тактических средств на Украине отсутствует необходимость. Основная цель такого вооружения заключается в ядерном сдерживании потенциальных противников. Использование такового определяется в "руководящих документах", которые имеются в публичном доступе.

Вместе с тем, указал министр, СВО показала, что эпоха однополярного мира подошла к концу. Доминирование Штатов и их союзников по линии Североатлантического альянса можно считать прошлым, передает телеканал "360".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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